200 % سر انقلاب مرتضى منصور على أيمن حافظ

انقلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أيمن حافظ مدير الكرة السابق وقرر الإطاحة به منصبه عندما وجده وضع لنفسه مكافأة المباريات بنسبة 200% وهو ما يعادل مكافأة المدير الفني للفريق وضعف مكافآت اللاعبين.





وقرر مرتضى منصور تغيير مسمى أيمن حافظ إلى المدير الإداري وتعيين أمير مرتضى منصور في منصب المشرف العام على الكرة.





ويعكلف مرتضى منصور مع أمير على وضع لائحة جديدة للفريق تحفز اللاعبين على الفوز بالبطولات.



