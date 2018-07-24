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200 % سر انقلاب مرتضى منصور على أيمن حافظ

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 11:51 ص
200 % سر انقلاب مرتضى منصور على أيمن حافظ
مرتضى منصور
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أحمد الهواري
 
انقلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أيمن حافظ مدير الكرة السابق وقرر الإطاحة به منصبه عندما وجده وضع لنفسه مكافأة المباريات بنسبة 200% وهو ما يعادل مكافأة المدير الفني للفريق وضعف مكافآت اللاعبين.

وقرر مرتضى منصور تغيير مسمى أيمن حافظ إلى المدير الإداري وتعيين أمير مرتضى منصور في منصب المشرف العام على الكرة.

ويعكلف مرتضى منصور مع أمير على وضع لائحة جديدة للفريق تحفز اللاعبين على الفوز بالبطولات.

المزيد عن: مرتضى منصور جده ايمن حافظ اخبار الزمالك اليوم أمير مرتضي
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