نائب محافظ الجيزة يكشف آخر تطورات نفق النهضة
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 12:02 م
هدى عبدالرازق
قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، إنه جاري تنفيذ نفق النهضة بالجيزة بتكلفة تصل إلى 406 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا النفق يعد من المشروعات القومية والتي ستفيد المواطن.
وأشار "الهراس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الثلاثاء، إلى أن النفق يحل أزمة التكدس المروري بالمحافظة، موضحًا أن النفق يتكون من مسارين، تم افتتاح إحدهما، وبنهاية العام الجاري سيكون تم الانتهاء من المسار الآخر ليتم تشغيل النفق بشكل كامل.
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