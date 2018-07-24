ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نائب محافظ الجيزة يكشف آخر تطورات نفق النهضة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 12:02 م
نائب محافظ الجيزة يكشف آخر تطورات نفق النهضة
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، إنه جاري تنفيذ نفق النهضة بالجيزة بتكلفة تصل إلى 406 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا النفق يعد من المشروعات القومية والتي ستفيد المواطن.

وأشار "الهراس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الثلاثاء، إلى أن النفق يحل أزمة التكدس المروري بالمحافظة، موضحًا أن النفق يتكون من مسارين، تم افتتاح إحدهما، وبنهاية العام الجاري سيكون تم الانتهاء من المسار الآخر ليتم تشغيل النفق بشكل كامل.
المزيد عن: نفق النهضة محافظات محافظ الجيزة أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 12:10:00 PM