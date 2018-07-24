نائب محافظ الجيزة يكشف آخر تطورات نفق النهضة

قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، إنه جاري تنفيذ نفق النهضة بالجيزة بتكلفة تصل إلى 406 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا النفق يعد من المشروعات القومية والتي ستفيد المواطن.



