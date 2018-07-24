عمرو شوقي: محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح الأكبر في مصر وإفريقيا (فيديو)



وأوضح في حواره ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن الطاقات المنتجة من الرياح والشمس تختلف من وقت لآخر بسبب تحكم الظروف الطبيعية في الأمر، مشيرا إلى أن محطة جبل الزيت انشئت وفق احدث التقنيات وباستخدام تكنولوجيا عالية، لافتا إلى وجود رادارات لمرور الطيور المهاجرة والتي تعد الأخطر على التوربينات وقد تساهم في تدميرها ولكن الرادارات تساهم في وقف التوربينات مؤقتا لحين مرور الطيور ثم العودة للعمل من جديد بعد المرور.





كما أضاف أن التوربيات تكلفتها عالية جدا ومحطة جبل الزيت انشئت باجمالي 12 مليار جنيه.



قال المهندس عمرو شوقي، خبير الكهرباء والطاقة، إن محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح هي الأكبر في مصر والمنطقة والشرق الأوسط وإفريقيا، متابعا أن الله وهب مصر رياح جيدة لتصبح في موقع متقدم ضمن أطلس الرياح، ومن المنتظر توليد 580 ميجاوات طاقة من هذه المحطة.