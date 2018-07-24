"بي إم دبليو" تخطط لإنتاج سيارات دفع أمامي من فئة M

تناقلت وسائل إعلامية أنباء مفادها أن بي إم دبليو تفكر في المستقبل لإدراج نظام الدفع الأمامي لسيارات فئة M عالية الأداء، السيد Frank Van Meel رئيس القسم الرياضي لدى بي إم دبليو نفى في وقت سابق وجود أي نية لإطلاق سيارات دفع أمامي بالنسبة للفئات العالية من سيارات القسم إلا أنه ترك المجال مفتوحاً بالنسبة للفئات الأساسية.



