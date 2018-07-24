"بي إم دبليو" تخطط لإنتاج سيارات دفع أمامي من فئة M
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 11:52 ص
تناقلت وسائل إعلامية أنباء مفادها أن بي إم دبليو تفكر في المستقبل لإدراج نظام الدفع الأمامي لسيارات فئة M عالية الأداء، السيد Frank Van Meel رئيس القسم الرياضي لدى بي إم دبليو نفى في وقت سابق وجود أي نية لإطلاق سيارات دفع أمامي بالنسبة للفئات العالية من سيارات القسم إلا أنه ترك المجال مفتوحاً بالنسبة للفئات الأساسية.
بي إم دبليو تعتزم في المستقبل من إستخدام قاعدة عجلاتها الجديدة لسيارات الدفع الرباعي FAAR في العديد من السيارات مثل الجيل الجديد من الفئة الأولى بالإضافة إلى فئة GT من الفئة الثانية و الـ SUV الصغيرة X1 وأول SUV كهربائية من بي إم دبليو iX1، ومن الممكن أن نشاهد قاعدة FAAR في سيارات قسم M الرياضي في المستقبل.
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