مدير "الخوذ البيضاء" يرجح نقل الدفعة المتبقية إلى شمال سوريا

قال مدير منظمة "الخوذ البيضاء" السورية رائد الصالح، إنه سيتم العمل على إجلاء الدفعة المتبقية من عناصر المنظمة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سوريا بعدما تعذر نقلهم إلى الأردن.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الثلاثاء عنه القول إنه "تم نقل 98 متطوعاً مع عائلاتهم إلى الأردن برعاية الأمم المتحدة، عبر الجولان المحتل، ليصبح العدد الإجمالي 422 شخصاً من أصل 800 شخص كان جرى الاتفاق على نقلهم".

وأضاف أن "سيطرة النظام السوري على مناطق الجنوب السوري أفشل مهمة نقل الدفعة الثانية، ليصار إلى نقلهم للشمال السوري"، وكان مصدر رسمي أردني أكد وصول 422 من أفراد "الخوذ البيضاء" السوريين وعائلاتهم إلى الأراضي الأردنية برعاية أممية.

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن "الأردن سمح للأمم المتحدة لأسباب إنسانية بتنظيم مرور سوريين دخلوا من الجولان المحتل ومنه إلى إسرائيل"، موضحاً أن العدد الذي طُلب منهم هو 800 لكن الرقم الفعلي استقر عند 422 شخصاً.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ذكرت أن الحكومة أذنت للأمم المتحدة بتنظيم مرور نحو 800 مواطن سوري عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية، وأن هذا جاء بعد أن قدمت بريطانيا وألمانيا وكندا تعهداً خطياً ملزماً قانونياً بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم.

واستنكرت الخارجية السورية أمس الإثنين قيام إسرائيل بإجلاء عناصر المنظمة، واعتبرت أن هذا يكشف ارتباط تنظيم الخوذ البيضاء الإرهابي بإسرائيل ومخططات الدول الغربية وبشكل خاص الولايات المتحدة وبريطانيا.