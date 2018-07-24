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"أمن الإسكندرية": السيطرة على حريق مصنع البويات.. وجار أعمال التبريد

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 11:54 ص
أمن الإسكندرية: السيطرة على حريق مصنع البويات.. وجار أعمال التبريد
صورة أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
أكدت مديرية أمن الإسكندرية، قبل قليل، أنه تم السيطرة على حادث نشوب حريق بمصنع للبويات (خاص) بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب، كما يجرى أعمال التبريد، دون حدوث أي من الإصابات.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية، إخطارًا من العميد مأمور قسم برج العرب بنشوب حريق بمصنع للبويات ( خاص ) الكائن بالمنطقه الصناعيه الثالثة.

وانتقل قيادات المديريه ومأمور وضباط القسم وقوات من ادارة الحمايه المدنية، وتم السيطره على النيران واخمادها وجارى التبريد، وبالفحص تبين ان المصنع مساحته ٤٠٥٠ متر مربع تقرييا ( مرخص ) محاط بسور بداخله مبنى من ثلاث طوابق مساحته ٧٠٠ متر مربع تقريبا يستخدم فى تصنيع البويات ملك المدعو "ا س ا - سن ٦٥" مقيم طريق الحريه دائرة قسم شرطة باب شرقى ونشوب الحريق بالمبنى مما ادى لاحتراقه بالكامل دون حدوث اى اصابات.

وبسؤال المالك ايد ما جاء بالفحص ولم يعلل سببا لنشوب الحريق ولم يتهم احد بالتسبب فى احداثه.

شارك فى عملية الاطفاء عدد ١٠ سيارات اطفاء تابعين لادارة الحمايه المدنيه وعدد ٣ سيارات تابعين للقوات المسلحة، وجارى حصر التلفيات وتحديد قيمتها.

يشار الى ان المصنع غير مستوفى لاشتراطات الوقائيه ضد اخطار الحريق ومحرر له عدة مخالفات.
المزيد عن: حريق مصنع البويات السيطرة أمن الإسكندرية أعمال التبريد
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