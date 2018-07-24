سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24-7-2018 في محافظة قنا

شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في بنوك محافظة قنا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.69 جنيهات للشراء، و4.71 جنيهات للبيع.



وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيهات للشراء، و58.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيهات للشراء، و4.81 جنيهات للبيع، طبقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي.

