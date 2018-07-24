أبرزها "السيسي في العاصمة الإدارية".. 3 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أوالعالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ وصول "السيسي" العاصمة الإدارية لافتتاح عدد من مشروعات الطاقة الكهربائية، فضلًا عن توقف حركة المرور بسبب تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوي.

"السيسي" يصل العاصمة الإدارية لافتتاح عدد من مشروعات الطاقة الكهربائية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، العاصمة الإدارية الجديدة لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بقطاع الكهرباء.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن من ضمن هذه المشروعات المحطات الثلاثة العملاقة الأحدث في العالم التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، والبرلس بطاقة إنتاجية إجمالية 14400 ميجا وات، أي حوالى 50%؜ طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية بالجمهورية، وأيضا محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التي تعد الأضخم من نوعها في العالم".

جامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل الرغبات

بينما فتحت معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس، صباح اليوم الثلاثاء، معاملها لاستقبال الناجحين في الثانوية العامة، لبدء أعمال التنسيق وتسجيل الرغبات في ثانى أيام المرحلة الثانية للتنسيق.

وتستقبل جامعة عين شمس الطلاب بـ19 معمل حاسب ألى موزعة على 5 كليات، وهى كليات الحاسبات والمعلومات والبنات والهندسة والآداب والزراعة"، بالإضافة لمعمل للحاسب الألى بالمدينة الجامعية، لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى وتسجيل الرغبات من خلال أكثر من 350 جهازاً للحاسب الألى ويقوم بالعمل عليها 120 متخصصا.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 78.05 % للشعبة العلمية و69.51 % للشعبة الأدبية.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبًا، بإجمالى 126807 طلاب.

توقف حركة المرور بسبب تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوي

فيما أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.





تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق إسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.