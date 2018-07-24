عن طريق الخطأ.. سامسونج تكشف عن صورة ساعتها الجديدة "Galaxy Watch"

كما هو معلوم لمتابعي أخبار التقنية وشركة سامسونج أن ساعة جديدة باسم Galaxy Watch سيتم إطلاقها في مؤتمر الكشف عن هاتف نوت 9، حيث تأمل الشركة بتغيير العلامة التجارية لساعتها من Gear S إلى Galaxy Watch بعد 4 سنوات من إطلاق أول ساعة.





لكن، وقبل الكشف عن الساعة رسميًا، ظهرت صورة الساعة بقياس 42 مم على موقع الشركة الأمريكي ضمن اقتراحات المنتجات على المتجر، وفقًا لموقع CNet. وظهرت الساعة باللون الوردي الذهبي، وكُتب عليها أنها تدعم البلوتوث.



