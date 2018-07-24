نائب حلايب وشلاتين يطالب بمد مهلة سداد رسوم معاينة واضعي اليد لأهالي المنطقة

طالب النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب بحلايب وشلاتين وأبورماد، رئيس مجلس الوزراء بشأن مد مهله سداد رسوم المعاينة لمدينتى حلايب والشلاتين وابورماد، لثلاث أشهر.



وأكد "عمارة" في الطلب المقدم لمدة مهلة سداد رسوم تقنين واضع اليد، نظرا للظروف الأقتصادية لأهالي المنطقة، وأيضا سجلة مدن الجنوب أكبر عدد من طلبات تقنين واضعي اليد علي مستوي المحافظة، وذلك بسبب عدم الإنتهاء من إستراتيجية المخطط العمراني للمنطقة.