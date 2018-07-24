أردوغان: سنواصل العمليات على الحدود إلى أن نتخلص من كل الإرهابيين

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمواصلة العمليات الأمنية على طول الحدود التركية حتى يتم إزالة التهديدات الأمنية بشكل كامل.

وأضاف أردوغان، اليوم الثلاثاء 24 يوليو، "أنه ليس لأحد الحق في انتقاد قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي تقوم الحكومة بصياغته"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتابع، أمام نواب حزبه "العدالة والتنمية"، "سنواصل العمليات الأمنية على طول الحدود التركية، حتى نتخلص من كل الإرهابيين".

وكانت حالة الطوارئ، التي تم فرضها بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016 ، قد انتهت في الأسبوع الماضي.

وأطلقت تركيا عمليات عسكرية على الحدود مع سوريا، بسبب ما أسمته "تهديدات إرهابية من قبل وحدات حماية الشعب الكردية".