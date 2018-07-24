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"الرقابة الإدارية": الدولة حققت فائضا في إنتاج الكهرباء بنسبة 25 %

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 11:49 ص
الرقابة الإدارية: الدولة حققت فائضا في إنتاج الكهرباء بنسبة 25 %
اللواء محمد عرفان
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الدولة حرصت على تقديم الخدمة الكهربائية وفقًا لأفضل الأسعار وسط أجواء كاملة من الشفافية.

وأشار "عرفان"، خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية في مجال الكهرباء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة أضافت للشبكة القومية الموحدة محطات لتوليد الكهربا بإجمالي 25 ألف ميجاوات خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2018،.

وأوضح أن هذه القدرة تمثل زيادة بنسبة 84% من إجمالي قدرة الشبكة الكهربائية، مما حقق فائض في القدرات الكهربائية بنسبة 25%.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح أكبر 3 محطات كهرباء في العالم، ويرافقه عدد من المسئولين منهم، رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.
المزيد عن: الرقابة الإدارية الدولة إنتاج الكهرباء
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