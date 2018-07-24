على لسان شقيقته.. أسرار ومفاجأت في حياة رشدي أباظة

كشفت السيدة منيرة أباظة، شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة، عدد من الأسرار الشخصية عن شقيقها للمرة الأولى.

منيرة أباظة، قالت خلال لقائها في برنامج "عين"، والمذاع عبر فضائية "الحياة" إنها تستعد لإقامة احتفال كبير بذكرى مولد شقيقها والذي تحرص على الاحتفال بمولده دائمًا.

وأضافت أن شقيقها كان متعدد الشخصيات والأدوار، كما كان يتقمص الشخصيات التي يؤديها ويعيشها حتى أنك تشعر أن الدور حقيقي وأنه لا يمثل، وهذا سبب نجاح كل الأفلام التي شارك فيها.

وتابعت أن الجمهور هو من أطلق على رشدي أباظة لقب الدنجوان، ليس لأنه يعاكس النساء ولكن لاحترامه الزائد لهن، فلم يكن رشدي أباظة يرى سيدة تقبل على المكان الذي يتواجد فيه إلا ويفسح لها المكان ويجلسها.

وعن بعض صفاته الشخصية، قالت إنه كان كريمًا جدًا كما كان قريبًا من كل أبطال العمال والعمال كما أنه من فرط إكرامه كان الفيلم لا ينتهي إلا وانتهى كل أجره عنه.

وأضافت: أن شقيقها كان يتمتع بكريزما خاصة جعلت منه شخصية محبوبة ليس في وقته فقط ولكن حتى الآن وأتعجب من رؤية أطفال تعرف أعماله وتعرف من هو رشدي أباظة.

كما ذكرت خلال اللقاء أن شقيقها كان يهتم بتربية الكلاب وخاصة الكبيرة منها، وأنها لا تستطيع أن تنسى أنه كان يقوم بـ "عض" الكلاب حتى يجعلها تجري من أمامه وتختفي منه.