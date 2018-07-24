مبابي يستبعد محمد صلاح وميسي من جائزة الكرة الذهبية

استبعد كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني من المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.









وقال مبابي لمجلة "فرانس فوتبول" إنه يستبعد محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية رغم فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.









واستبعد نجم فرنسا ليونيل ميسي من الفوز بلقب الكرة الذهبية ورشح نيمار ورونالدو ولوكا مودريتش ورافائيل فاران للفوز بها.



