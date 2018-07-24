جلسة المنتصف.. البورصة تُعزز مكاسبها رابحة 8.8 مليار جنيه

حققت مؤشرات "البورصة" أرتفاع جماعى خلال منتصف تعاملات جلسة تداول اليوم "الثلاثاء" ،حيث قفز مؤشرها الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.65%، مدعوماً بعمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين المصريين ،على الاسهم القيادية والصغرى والمتوسطة.





حيث ربح رأس المال السوقى 8.8 مليار جنيه ليصل عند مستوى 872.5 مليار جنيه مقابل نحو 863.7 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة قفز مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.65% ليصل عند مستوى 15555.99 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.64% محققا مستوى 754.90 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86% محققا مستوى 1934.25 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 216.8 مليون جنيه، من خلال تداول 52.8 مليون سهم، بتنفيذ 5.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 126 شركة مقيدة، ارتفع منها 61 سهمًا، وتراجعت أسعار 13 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 52 سهمًا أخرين.





ومالت تعاملات المصريين نحو الشراء ليسجلوا صافى شراء بقيمة 24.2 مليون جنيه ، بينما اتجهت تعاملات الأجانب و والعرب نحو البيع ليسجلوا صافى بيع بقيمة 8.6 مليون جنيه و 15.6 مليون جنيه على التوالى .



