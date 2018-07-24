ولي عهد أبوظبي يقلد زعيمي إريتريا إثيوبيا وسام "زايد"

منح الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وسام "زايد" لرئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا تقديرًا لجهودهما في إطلاق مسيرة السلام بين بلديهما.

شهدت العاصمة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عقد قمة ثلاثية تجمع دولة أرتيريا وجمهورية أثيوبيا ودولة الإمارات، وفقاً لما أعلنه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على تويتر.