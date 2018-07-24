تدريبات قوية للاعبي الأهلي الغائبين عن مواجهة تاونشيب





أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبين عن مباراة تاونشيب البتسواني، تدريباتهم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، تحت إشراف حسين عبد الدايم؛ مساعد مدرب الأحمال.





وتضمن المران فقرة بدنية امتدت لما يقرب من 45 دقيقة، وبعده أدى اللاعبون فقرة تدريبات بالكرة، وتنفيذ بعض الجمل الفنية، ثم المشاركة في التقسيمة على المرمى بثلاثة فرق من اللاعبين.





وشارك في المران كل من: أحمد ريان، محمد شريف، ناصر ماهر، أكرم توفيق، أحمد علاء، محمود الجزار، عمرو جمال، عمرو بركات، مصطفى شوبير، محمد الغندور.





واكتفى باسم علي بتنفيذ الجزء البدني في المران الجماعي، بالإضافة إلى جانب من التدريبات المنفردة.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البتسواني في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٨ من الشهر الجاري.



