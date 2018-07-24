80 ضحية لموجة الحر فى اليابان.. ونحو 23 ألفا بالمستشفيات

ارتفع عدد ضحايا موجة الحر فى اليابان إلى 80 حالة وفاة، فضلاً عن دخول أكثر من 22,670 شخصاً المستشفيات للعلاج من أمراض مرتبطة بالحر منذ بدأت الموجة المتطرفة قبل أسبوع.





ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، أنّ درجات الحرارة سجّلت 41,1 فى طوكيو، وهى أعلى درجة تُسجّل فى اليابان على الإطلاق.





وتنتشر موجة الحر القاتلة عبر معظم أنحاء البلاد، وفى كوريا الشمالية والجنوبية والصين، كما تثير القلق بشأن دورة الألعاب الأوليمبية 2020 التى ستُجرى فى طوكيو فى الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس.