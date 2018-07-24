'حجازي': إعلان نتائج تظلمات طلاب مدارس المتفوقين 'STEM' اليوم

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الأستاذ الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة أعلن صباح اليوم الثلاثاء أنه قد تم الانتهاء من فحص كافة التظلمات المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والمتضررين من نتائج امتحاناتهم في الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2017/2018، مشيرا إلى أن لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (أ) قد قامت بإرسال نسخة من نتيجة التظلمات للمدارس لإخطار الطلاب بها وسوف تُعلن النتائج بجميع المدارس اليوم الثلاثاء، وعلى الطلاب التوجه إلى مدارسهم اليوم لاستلام نتائجهم.





كما صرح "حجازي" إلى أن النسبة العامة للنجاح بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) هذا العام قد بلغت (78,54%) وأنه سيتم إخطار مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات بكافة نتائج الطلاب الذين تم تعديل نتائجهم من دور ثان إلي ناجح.





وأكد أن باب التظلم مازال مفتوحًا لاستقبال تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول حتى يوم الثلاثاء الموافق 14/8/2018، وهو الموعد النهائي الذي أعلنته الوزارة لتلقي تظلمات الثانوية العامة أيضًا.





وجدير بالذكر أن امتحان الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والمكفوفين، و(STEM) للعام الدراسي الحالي 2017/2018 سوف يبدأ بمشيئة الله – تعالى – اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11/8/2018، ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 20/8/2018.



