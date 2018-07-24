دنيا بطمة توجه رسالة قاسية لمنتقديها

خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن صمتها، وردت بعنف على كل من ينتقد شكلها، ويسخر من صورها القديمة وخضوعها لعمليات التجميل.

وكتبت المطربة المغربية دنيا بطمة رسالة مطولة عبر حسابها على الـ Instagram، جاء فيها: "نعطيكم واحد التفسير على الثقة بالنفس لي كتفتاقدوها كلكم وكتبداو فينما معندكم ما تقولو كتجبدو صور دنيا بطمة وهي صغيرة وهي قبل سبع سنوات فنظركم معاجبنيش راسي بحالكم كنت وباقي عاجبني راسي لدرجة كنطلع لقاءات بدون مكياج جميلة الجميلات باقي مدارتهاش هه؟! باش تعرفو كمية التفاهة والتخلف مكتلقاو فيا ميتقال كتجبدو صور قبل وانا صغيرة كتصحابو كتستافزوني صوري قبل اجمل من بزاف".





وتابعت قائلة: "عمركم جبدتو تصاوركم قبل وبعد وقارنتو تطوّركم غتلقاو مكينش التطور الخيبا بقات خيبا حيت قلبها خيب بالخبث وتابعه الناس !عمركم قارنتو نجاحاتكم مع نجاحاتي اكيد فرق شاسع حضيتو تصاوري لي كيجيوني عاااااديين غير كتبردو بيهم على راسكم انتوما والفئران لُي مخبايين ورا حسابات وهمية وكيعيرو سيادهم ونسيتو راسكم".





واختتمت كلامها قائلة: "من الاخر صوري في الماضي والحاضر والمستقبل مفخرتي، ونجاحاتي في الكفاية التي لا يختلف عليها اثنين وصوتي واسمي لي فارض نفسه الحمد لله، عطيناكم اكثر من وقتكم يلا تلاحو ولا عتب على اجسام البغال وعقول العصافير".



