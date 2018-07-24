أبو ظبي الرياضية تقترب من الحصول على حقوق بث البطولة العربية

علم الفجر الرياضي أن قنوات أبوظبي ستعلن قريبا امتلاكها حقوق نقل البطولة العربية للأندية وذلك بعد اجتماع ‏يعقوب السعدي ممثل قناة أبوظبي مع الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد انطلاق البطولة العربية لموسم 2018-2019، حيث من المقرر أن تنتطلق مباريات المسابقة في أغسطس 2018 وتنتهي في أبريل 2019.





ستكون جميع أدوار البطولة الأساسية بنظام خروج المغلوب، وستلعب جميع مواجهاتها ذهاباً وإياباً باستثناء المباراة النهائية التي ستكون من مباراةٍ واحدةٍ فقط ستقام في المغرب.