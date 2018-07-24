أستاذ تاريح: القاهرة ليست عاصمة مصر فقط "فيديو"



وأضاف في لقاء ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، أنه في الدول المركزية الكبرى تكون العاصمة هي الأساس وبها الكثافة السكانية الأكبر والمراكز الثقافية والحضارية وهو ما يظهر أهمية وعظمة القاهرة.



قال الدكتور محمد عفيفي، رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن القاهرة ليست عاصمة مصر فقط ولكن عاصمة الشرق بالفعل، مشيرا إلى أنها كانت تسمى القاهرة المحروسة وارتبط اطلاق اسم مصر بشكل عام على القاهرة.