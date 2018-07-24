ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أستاذ تاريح: القاهرة ليست عاصمة مصر فقط "فيديو"

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:40 ص
أستاذ تاريح: القاهرة ليست عاصمة مصر فقط فيديو
الدكتور محمد عفيفي
طباعة
ندى محمد
 
قال الدكتور محمد عفيفي، رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن القاهرة ليست عاصمة مصر فقط ولكن عاصمة الشرق بالفعل، مشيرا إلى أنها كانت تسمى القاهرة المحروسة وارتبط اطلاق اسم مصر بشكل عام على القاهرة.

وأضاف في لقاء ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، أنه في الدول المركزية الكبرى تكون العاصمة هي الأساس وبها الكثافة السكانية الأكبر والمراكز الثقافية والحضارية وهو ما يظهر أهمية وعظمة القاهرة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 10:40:24 AM