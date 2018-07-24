تحذير جديد من "الأرصاد" بشأن درجات الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يحدث ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.





وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على الغرب.





ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة لـ40 درجة مئوية بينما تصل درجة الحرارة الصغرى لـ25 درجة مئوية.







