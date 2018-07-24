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تسيبي ليفني رئيسة للمعارضة الإسرائيلية

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:37 ص
تسيبي ليفني رئيسة للمعارضة الإسرائيلية
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رحاب منيعم
 
اتفق رئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي، مع رئيسة حزب الحركة الشريك في المعسكر، تسيفي ليفني، على توليها لمنصب رئاسة المعارضة البرلمانية، خلفا لهرتسوغ.

وفي الشهر الماضي، طلبت ليفني من غباي تعيينها محل هرتسوغ، الذي تم تعيينه رئيسا للوكالة اليهودية، وقالت إن هذا هو شرطها لمواصلة الشراكة بين حزبها وحزب العمل.

ويضطر غباي إلى تعيين رئيس جديد للمعارضة حيث أنه ليس عضوا في الكنيست ولا يستطيع شغل هذا المنصب، ولم يكن لدى غباي أي بديل حقيقي لليفني بعد رفض النائب شيلي يحيموفيتش الحصول على المنصب.

ومع تعيين ليفني، من المتوقع أن ينهي عضو الكنيست يوئيل حسون، من حزب الحركة، منصبه كمركز للمعارضة، وسيتم نقل الوظيفة إلى أحد أعضاء حزب العمل.
المزيد عن: هرتسوغ تسيبي ليفني المعارضة الكنيست
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