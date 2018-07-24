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"شاكر": وزارة البترول ساعدتنا في حل مشكلة الكهرباء

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:36 ص
شاكر: وزارة البترول ساعدتنا في حل مشكلة الكهرباء
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن نجاح قطاع الكهرباء في حل مشكلة الكهرباء اعتمد بشكل كبير على مساهمة وزارة البترول، معقبًا: "الكهرباءة كانت 50%، والبترول 50%.. فيفتي فيفتي"

وأشار "شاكر"، خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة الدفاع ساهمت في تسريع وتيرة العمل في تنفيذ محطات الكهرباء، وكذلك وزارة المالية والبنك المركز يقدموا ضمانات مالية لسرعة إتمام المشروعات.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح أكبر 3 محطات كهرباء في العالم، ويرافقه عدد من المسئولين منهم، رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.
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