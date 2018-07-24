وزير الكهرباء: صيف 2014 شهد أكبر فترات لتخفيف الأحمال
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:32 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هناك تحديات واجهت قطاع الكهرباء تمثلت في ضعف قدرات التوليد وضعف برامج الصيانة، وكذلك أعمال التخريب.
وأشار "شاكر"، خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن تخفيف الأحمال كان يتم بشكل كبير في صيف 2014، موضحًا أنه كان هناك اعتماد بنسبة 90% على الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية في توليد الكهرباء.
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح أكبر 3 محطات كهرباء في العالم، ويرافقه عدد من المسئولين منهم، رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.
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