المشدد 5 سنوات لعاطل قتل جاره بمساعدة صديقه في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة وائل عيد، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية رقم 19396 جنايات ثان الزقازيق لسنة 2015، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لقيامه بقتل جاره بمساعدة صديقه.





كانت مستشفى "الزقازيق" الجامعي، استقبلت "تامر.ص.أ" مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أحمد.ع.ف" عاطل، جار المجني عليه، وأحد أصدقائه، والذي سبق محاكمته، حيث تبين قيام الأخير باستدراج المجني عليه، بعدما أخبره بتشاجر والدته مع أحد الأشخاص، وفي الطريق طعنه المتهم وأنهى حياته، وذلك بسبب خلافات بينهما.



