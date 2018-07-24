مد أجل الحكم على 170 متهما بقضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 7 أغسطس

قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة مد أجل النطق بالحكم في محاكمة 170 متهمًا بينهم 116 متهم محبوسًا، ومخلى سبيل 3 منهم و51 أخرين هاربين في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" والتي تضم القضية 19 واقعة إرهابية، وذلك لجلسة 7 أغسطس المقبل.





وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينانس بالسويس، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس واستهداف إحدى السفن بالقناة ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوي بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرني بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة امينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج متر الأنفاق بشبرا.





وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدةبلبيس الجوية، تمهيدًا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.



