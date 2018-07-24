"سبايس جيرلز" يعود من جديد مع فيكتوريا بيكهام

قالت المغنية ميل بي عضو فريق "سبايس جيرلز" الغنائي البريطاني، يوم الاثنين، إن الفريق سيعود معا مرة أخرى.





وقالت المغنية المعروفة أيضا باسم سكيري سبايس لبرنامج حواري في محطة "اي تي في" التلفزيونية البريطانية، إن كل فتيات الفريق الخمس وافقن على العودة، وأضافت: "بالتأكيد سنعود معا".





والفتيات الأربع الأخريات في الفريق هن فيكتوريا بيكهام "بوش سبايس" وميلاني شيزولم "سبورتي سبايس" وإيما بانتون "بيبي سبايس" وجيري هورنر التي كانت تشتهر سابقا باسم جيري هاليويل "جنجر سبايس".