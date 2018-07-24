السبت.. "الأطباء" تعقد مؤتمرا صحفيا لمساندة قضية بدل العدوى

تعقد نقابة أطباء مصر، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا السبت المقبل، بمقر النقابة (دار الحكمة) الساعة الثانية عشر ظهرًا؛ لعرض خطوات مساندة قضية بدل العدوى، التي لم تحسم حتى الآن، رغم مخاطبة النقابة جميع الجهات المعنية لزيادة بدل العدوى، حيث سبق لها التقدم بطلبات لوزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في قيمة بدل العدوى.





وحصل الأطباء على حكم واجب النفاذ من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى في القضية رقم 44987 لسنة 68 بتاريخ 28-11-2015، والتي جاء في أسباب حكم المحكمة (الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى التي تنتقل لأسرهم، بدل العدوى لا يقدر على شراء علبة دواء واحدة، الأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء).

كما أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.





جدير بالذكر أن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 و30 جنيها فقط في الشهر، وهي لم تتحرك منذ عشرات السنين، حيث تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995، أي منذ 23 عاما كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.





وطالب نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى فى خطابه الاخير لرئيس الوزراء د مصطفى مدبولى – بإقرار رفع الأجور التكميلية ومنها البدلات لاقرار بدل العدوى للاطباء واقترح الخطاب ان تتراوح قيمة البدل من ألف الى 3 الاف طبقا لنسبة التعرض للعدوى.



