بولاستري.. تحدت إهمال مجلس تكساس بارتداء زي صرصور (فيديو)





سئمت سيدة أمريكية مشكلة الحشرات في تكساس، وقررت ارتداء زي صرصور في اجتماع مجلس المدينة؛ للفت الانتباه إلى قضية انتشار الحشرات في المنطقة.وبحسب التقارير المحلية، قدمت باتريشيا بولاستري عرضًا في المرة الأولى مع اجتماع مجلس المدينة يظهر كيف أن الحشرات والقوارض قد اخترقت المنطقة القريبة من منزلها بعد زرع مجموعة من أشجار النخيل.وعندما لم تنجح في إقناعهم، ظهرت في الاجتماع التالي مع كيس من الصراصير الميتة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.وقالت باتريشيا: إنها ارتدت زي الصرصور في محاولة لإيصال وجهة نظرها.