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رئيس الرقابة الإدارية: اكتمال 14 مشروعا يمثلون الطاقة الحاكمة للكهرباء

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:20 ص
رئيس الرقابة الإدارية: اكتمال 14 مشروعا يمثلون الطاقة الحاكمة للكهرباء
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الدولة عملت على الإصلاح الهيكلي لكافة أركان منظومة الكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة اتجهت إلى تحديث شبكات النقل للكهرباء دون إحداث فقد يؤثر على قدرات التشغيل.

وأشار "عرفان"، خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والمخطط زيادتها بنسبة 22%.

ولفت إلى أن مصر تقدمت 56 مركزا في تقرير التنافسية العالمية، منوهًا بأنه اكتمل تنفيذ 14 مشروعا بتكلفة 155 مليون جنيه تمثل الطاقة الحاكمة لقطاع الكهرباء في مصر.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح أكبر 3 محطات كهرباء في العالم، ويرافقه عدد من المسئولين منهم، رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.
المزيد عن: مشروعات الكهرباء السيسي الرقابة الإدارية أخبار مصر
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