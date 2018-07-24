رئيس الرقابة الإدارية: اكتمال 14 مشروعا يمثلون الطاقة الحاكمة للكهرباء

قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الدولة عملت على الإصلاح الهيكلي لكافة أركان منظومة الكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة اتجهت إلى تحديث شبكات النقل للكهرباء دون إحداث فقد يؤثر على قدرات التشغيل.





وأشار "عرفان"، خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والمخطط زيادتها بنسبة 22%.





ولفت إلى أن مصر تقدمت 56 مركزا في تقرير التنافسية العالمية، منوهًا بأنه اكتمل تنفيذ 14 مشروعا بتكلفة 155 مليون جنيه تمثل الطاقة الحاكمة لقطاع الكهرباء في مصر.



