أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-7- 2018 في محافظة المنيا

رصدت "الفجر" في محافظة المنيا، أسعار الدواجن، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت انخفاضًا في الأسعار بأسواق المحافظة، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 24 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 26 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 23 جنيهًا.



