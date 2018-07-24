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ما حكم طلب المرأة الطلاق بدون سبب؟

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:17 ص
ما حكم طلب المرأة الطلاق بدون سبب؟
أرشيفية
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أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في الزوجة التي ترغب في الطلاق بدون سبب، وذلك ردا علي سؤال ورد إليه.

أجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس": الزوجة لو طلبت الانفصال بدون وجود سبب مقنع حرام.

واستشهد بقول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وقد أضاف أن الزوجة التي تطلب الطلاق بدون سبب آثمة شرعا، ولو هناك سبب قوى بصورة لا تتحملها لا يكلف الله نفسها إلا وسعها، لكن لو تمردت على زوجها بدون سبب فهي آثمة شرعا.
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