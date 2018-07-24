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إنبي: لا نخشى بيراميدز

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 09:09 ص
إنبي: لا نخشى بيراميدز
الأهلي وإنبي
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الفجر الرياضي
 

أكد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي أن مواجهة بيراميدز في افتتاح منافسات بطولة الدوري المصري ستكون صعبة.

 

وتابع في تصريحات لبرنامج "استاد الهدف" عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لسنا قلقين من تلك المباراة وثقتنا كبيرة في اللاعبين بتحقيق الفوز.. رغم ضم العديد من الصفقات القوية في صفوف بيراميدز لكنهم يحتاجون إلى وقت للانسجام والتأقلم وهو ما يأتي في صالحنا".

 

وأضاف: "بطولة الدوري هذا الموسم ستكون غاية في الصعوبة وهناك منافسة شرسة بين العديد من الأندية".

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