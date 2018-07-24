عاجل..اخبار السعودية اليوم | أمطار على منطقة الباحة

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هطلت أمس الإثنين، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة.

وشملت الأمطار أجزاء من محافظات بني حسن والقرى وبلجرشي والمراكز التابعة لها، ومتنزهات الأمير مشاري، والمتنزه الوطني، والشكران، والقمع، والثروة الوطني، وبني عدوان، ونخال، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.