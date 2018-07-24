ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأقمار الصناعية تظهر صورا لتفكيك موقع اختبار صواريخ بكوريا الشمالية

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 09:06 ص
الأقمار الصناعية تظهر صورا لتفكيك موقع اختبار صواريخ بكوريا الشمالية
صور أقمار صناعية
طباعة
خاطر عبادة
 

أظهرت صور الأقمار الصناعية، أنّ كوريا الشمالية بدأت فى تفكيك منشآت رئيسية فى موقع يستخدم لتطوير محركات الصواريخ الباليستية، في خطوة أولى نحو الوفاء بتعهد للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى قمة سنغافورة يونيو الماضى، وفقاً لمركز أبحاث مقره واشنطن.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، أظهرت صوراً تم التقاطها فى 20 يوليو، العمل فى محطة إطلاق القمر الصناعى "سوهي" لتفكيك مبنى يستخدم لتجميع مركبات الإطلاق الفضائية وموقف اختبار محرك الصاروخ القريب المستخدم لتطوير محركات الوقود السائل للصواريخ الباليستية ومركبات إطلاق الفضاء.

 

وأضاف التقرير أنّ هذه المرافق لعبت دوراً هاماً فى تطوير تكنولوجيات برنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات فى الشمال، فإنّ هذه الجهود تمثل إجراءاً هاماً لبناء الثقة من جانب كوريا الشمالية.

 

المزيد عن: كوريا الشمالية عالم اختبار صواريخ باليستية اخبار أمريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 9:10:04 AM