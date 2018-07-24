الأقمار الصناعية تظهر صورا لتفكيك موقع اختبار صواريخ بكوريا الشمالية

أظهرت صور الأقمار الصناعية، أنّ كوريا الشمالية بدأت فى تفكيك منشآت رئيسية فى موقع يستخدم لتطوير محركات الصواريخ الباليستية، في خطوة أولى نحو الوفاء بتعهد للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى قمة سنغافورة يونيو الماضى، وفقاً لمركز أبحاث مقره واشنطن.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، أظهرت صوراً تم التقاطها فى 20 يوليو، العمل فى محطة إطلاق القمر الصناعى "سوهي" لتفكيك مبنى يستخدم لتجميع مركبات الإطلاق الفضائية وموقف اختبار محرك الصاروخ القريب المستخدم لتطوير محركات الوقود السائل للصواريخ الباليستية ومركبات إطلاق الفضاء.

وأضاف التقرير أنّ هذه المرافق لعبت دوراً هاماً فى تطوير تكنولوجيات برنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات فى الشمال، فإنّ هذه الجهود تمثل إجراءاً هاماً لبناء الثقة من جانب كوريا الشمالية.