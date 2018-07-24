ضربة جديدة لـ"كارتيرون" في الأهلي

ضربت أزمة عنيفة نادي الأهلي قبل انطلاق مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد.





وفوجيء النادي الأهلي برغبة علي معلول الظهير الأيسر في الرحيل رغم رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في بقائه.





ويرى كارتيرون أن الثنائي صبري رحيل وأيمن أشرف لا يملكان نفس أسلوب وطريقة علي معلول صاحب القدرات الهجومية التي كانت ستصبح أهم نقاط قوة الفريق.





وطلب كارتيرون ضرورة التمسك بعلي معلول هذا الموسم في ظل السعي للفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا.











