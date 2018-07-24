ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الطماطم عند 5 جنيهات

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 08:26 ص
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الطماطم عند 5 جنيهات
طباعة
حازم محمد
 
واصلت أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم الثلاثاء، نفس معدلاتها، حيث سجل الخيار في سوق الجملة سعر   4و5و6 جنيهات والكوسة من  5و6و7 جنيهات والفاصوليا من 7 و8 و10جنيهات و الطماطم  ما بين 1 و 1.5 جنيهًا، والبصل من 2 إلى 2.5 جنيهًا ، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيهًا ، والباذنجان من جنيه إلى 175 قرشا  والفلفل من 2 إلى 4 جنيهات

في حين سجلت  الخضروات  في سوق التجزئة أسعار متفاوتة حسب المناطق، حيث سجل كيلو الطماطم ما بين  5 و7 جنيهات ، والبطاطس من 4 إلى 5 جنيهات والباذنجان 4 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات ، والفلفل من 6 إلى 8 جنيهات ، والملوخية 8 جنيهات ، والليمون 10 جنيها الفاصوليا من 20 جنيهًا والخيار من 6 الي7 جنيهات.


ومن جانبه، سجلت أسعار الفاكهة نفس معدلاتها، اليوم، وتراوح سعر كيلو التفاح في الجملة سعر من 8 و9 جنيهات والخوخ من 7 و8 جنيهات والمشمش ما بين 10 و11 جنيها و كيلو البرتقال سعر من جنيه إلى 1.5 جنيه ،والبطيخة من 10 إلى 25 جنيهًا، والبرقوق من 12 إلى 17 جنيهًا ، والعنب من 4 و 6 إلى 10 جنيهات حسب النوع والكنتالوب من 1.5 إلى 2 جنيه ، والخوخ من 3 إلى 5جنيهات.

وفي سوق التجزئة سجل كيلو البرتقال سعر من 3.5  إلى 4 جنيهات، والبطيخة من 15 إلى 25 جنيهًا، والبرقوق من 15 إلى 20 جنيهًا ، والعنب من 8 إلى 10 جنيهات حسب النوع والكنتالوب 5 جنيهات والخوخ من  10 الي 12 جنيها.
المزيد عن: سوق العبور سعر الخضار اليوم اسعار الفاكهة اسعار الطماطم اليوم بمصر اسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور اسعار الخضار والفاكهة اسعار الخضار أسعار الجملة بسوق العبور
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 9:10:12 AM