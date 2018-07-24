"روقا" في طريقه لإنبي بمليون جنيه

أكد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي أن الفريق تم تدعيمه بصورة مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية وبات جاهزًا لانطلاق الموسم الجديد.

وتابع في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر إذاعة الشباب والرياضة: "روقا لاعب فريق الزمالك وقع لنادي إنبي وعرضنا على الزمالك مليون جنيه لاستعارة اللاعب وطالبوا بزيادة المقابل المادي لكن الأمور المادية لن تكون عائقًا وعلاقتنا قوية بمسئولي الزمالك".

وتابع "إدارة الأهلي فتحت خط المفاوضات معنا لضم حمدي فتحي لكن بعد رحيل مجدي أفشة إلى بيراميدز تم الإعتذار لمسئولي النادي الأهلي لحاجة الفريق لخدماته.. ربما يتغير الوضع في فترة الانتقالات الشتوية القادمة".