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عاجل..اخبار السعودية اليوم | محاولة لاغتيال مراسل قناة إماراتية في عدن

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 08:53 ص
عاجل..اخبار السعودية اليوم | محاولة لاغتيال مراسل قناة إماراتية في عدن
محاولة اغتيال
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الفجر السعودي
 

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تعرَّض مراسل قناة "الشارقة" الإماراتية، مازن الشعبي، لمحاولة اغتيال في مدينة عدن جنوب اليمن، إلا أنَّ المحاولة التي نفذها مسلحون مجهولون باءت بالفشل.

 

وأطلق مسلحون، مساء الاثنين، النار على سيارة الإعلامي مازن الشعبي، في الخط العام بمنطقة إنماء بمديرية البريقة، بحسب ما ذكره "المشهد اليمني".

 

ورغم نجاته من محاولة الاغتيال إلا أنّ "الشعبي" تعرض لحادث مروري، أثناء محاولته الفرار من المسلحين، وانقلبت سيارته، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من منطقة إنماء، جراء تعرضه لإصابات خفيفة عقب انقلاب سيارته.

 

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