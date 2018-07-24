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سموحة يطلب تطبيق تقنية الفيديو في الموسم الجديد

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 08:52 ص
سموحة يطلب تطبيق تقنية الفيديو في الموسم الجديد
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الفجر الرياضي
 

طالب محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري خلال الموسم القادم.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد الهدف" عبر إذاعة الشباب والرياضة، بأن تطبيق تقنية الفيديو سيساهم في تحقيق العدالة لجميع الأندية والتخلص من جملة "أخطاء الحكام".

وتابع "فوجئنا برفض الجبلاية ذلك بسبب التكلفة لكن تطبيق الفيديو أمر حتمي بسبب حجم التنافس الشديد بين العديد من الأندية".
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