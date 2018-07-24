عاجل..اخبار السعودية اليوم | "التحالف" يسيطر على طائرتين "مفخختين" لاستهداف مدنيين بالحديدة

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نجحت قوات التحالف في السيطرة على طائرتين مسيرتين ومفخختين إيرانيتين للحوثيين؛ لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين في الحديدة.

كانت قوات من الجيش الوطني اليمني، قد تمكنت أمس من تحقيق تقدُّم ميداني في مديرية الوازعية، غربي محافظة تعز جنوبي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية يمنية في تصريح لموقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية: "إن قوات من الجيش الوطني اليمني شنَّت في الساعات الأولى من صباح اليوم عملية نوعية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية الوازعية.