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صور تؤكد شروع كوريا الشمالية في تفكيك منشآتها الصاروخية

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 08:46 ص
صور تؤكد شروع كوريا الشمالية في تفكيك منشآتها الصاروخية
زعيم كوريا الشمالية
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وكالات
 

بدأت كوريا الشمالية تفكيك موقع لاختبار محركات الصواريخ، تنفيذا للوعد الذي قطعه زعيمها كيم جونج أون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمتهما التاريخية مؤخرا.

 

وذكر موقع "38 نورث" الأمريكي، أن صورة جديدة للأقمار الاصطناعية التقطت في 20 يوليو تبين المنشآت الرئيسية التي يتم تفكيكها في محطة إطلاق الأقمار الاصطناعية في سوهاي التي تعتبر الموقع الرئيس الذي تستخدمه بيونغ لإطلاق الصواريخ منذ 2012.

 

وتشمل المرافق مبنى معالجة محمولا على السكك الحديدية، يستخدم لتجميع الصواريخ الفضائية قبل نقلها إلى منصة الإطلاق، كما تم تفكيك منصة اختبار لمحركات الصواريخ التي تم استخدامها لبناء محركات الوقود السائل للصواريخ الباليستية.

 

وقال الموقع، إن هذه المرافق لعبت دورا مهما في تطوير تقنيات برنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في الشمال، وإن هذه الجهود تمثل إجراء مهما لبناء الثقة من جانب كوريا الشمالية، مضيفا أن العمل ربما بدأ في وقت ما خلال الأسبوعين الماضيين.

 

صور تؤكد شروع كوريا الشمالية في تفكيك منشآتها الصاروخية
صور تؤكد شروع كوريا الشمالية في تفكيك منشآتها الصاروخية
المزيد عن: كوريا الشمالية صور زعيم كوريا الشمالية تفكيك موقع لاختبار محركات الصواريخ
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