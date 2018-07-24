وفاة بول ميدلي لاعب ليدز التاريخي

قالت وسائل إعلام بريطانية إن بول ميدلي، لاعب ليدز ومنتخب إنجلترا لكرة القدم السابق، توفي عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع طويل مع مرض الشلل الرعاش.

وأعلن ميدلي، الذي لعب 724 مباراة مع ليدز قبل اعتزاله في 1980، قبل عقد من الزمن إصابته بمرض الشلل الرعاش.

وكان ميدلي أحد أعضاء الفريق الذي نال لقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب دون ريفي في 1969 و1974، بالإضافة إلى كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 1968 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 1972، كما لعب 24 مباراة مع إنجلترا.

كما كان في الفريق الذي خسر نهائي كأس أبطال الكؤوس الأوروبية في 1973 وكأس أوروبا في 1975.

وقال ليدز في بيان "جميع العاملين في ليدز يونايتد يشعرون بالحزن بعد وفاة بول ميدلي. قلوبنا مع عائلته وأصدقائه".

وأصدرت عائلة ميدلي بيانا في وقت سابق قالت فيه "توفي بول ميدلي بسلام في حضور عائلته في ليدز".

وولد ميدلي في بيستون ولعب طيلة مسيرته الممتدة عبر 18 عاما مع ليدز فقط.

ونقلت صحيفة يوركشير بوست عن إيدي جراي زميله السابق قوله "دون كان يحبه لأنه يستطيع اللعب في أي مركز كمدافع أو مهاجم أو جناح. لم يكن الأمر مهما. كان يملك الموهبة لفعل ذلك ولا يقدر بثمن".