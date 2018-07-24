عشرات القتلى والجرحى بسبب الحرائق في محيط أثينا باليونان

تسببت موجة الحر في اليونان باندلاع حرائق في محيط أثينا ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة في حصيلة قابلة للارتفاع. وفي هذه الحرائق أصيب أكثر من مئة شخص بينهم 11 جروحهم خطيرة.

قتل "أكثر من عشرين شخصا" جراء حرائق اجتاحت الاثنين محيط أثينا، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية.

وأفاد المتحدث ديميتريس تساناكوبولوس أن معظم الضحايا حوصروا في منطقة ماتي على بعد 40 كيلومترا شمال شرق أثينا، داخل منازلهم أو سياراتهم، مشيرا إلى وجود أكثر من 104 جرحى، بينهم 11 جروحهم خطيرة. وأضاف أن بين الجرحى 16 طفلا.

وتواجه اليونان موجة حر منذ الأحد، وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة إلى 41 درجة مئوية في وسط البلاد.

وقال تساناكوبولوس إن السلطات تواصل عمليات البحث عن ضحايا وإجلاء السكان المتأثرين من جراء الحرائق. لافتا إلى أن إسبانيا سترسل طائرات لمساعدة اليونان، فيما ستبعث قبرص فريقا من 60 رجل إطفاء.

ولجأت اليونان إلى تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للحصول على المساعدة من شركائها.