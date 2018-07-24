مسؤول أممي يطالب إسرائيل بالإفراج عن جميع الأطفال الفلسطينيين أو محاكمتهم فورًا

طالب المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، إسرائيل بالإفراج عن جميع الأطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم أو محاكمتهم فوراً، خلال اجتماع ليلة أمس الإثنين في مقر الأمم المتحدة ناقش حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الحسين عبر الدائرة المغلقة من جنيف إن "نحو 440 فلسطينيًا هم قيد الاعتقال الاداري بحسب آخر الإحصاءات، وعلى إسرائيل فوراً أن توجه إليهم اتهامات أو تفرج عنهم".

وأوضح أن "مئات من الأطفال الفلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، بعضهم من دون توجيه اتهام بموجب نظام الاعتقال الإداري في انتهاك للحقوق الإنسانية الأساسية".

وتابع الحسين: "ينبغي أن يكون واضحاً أن القانون الدولي لا يجيز اعتقال أطفال إلا كحل أخير، سواء بالنسبة إلى الأطفال أو الراشدين"، مشدداً على أن الاعتقال من دون محاكمة، استناداً إلى أدلة تبقى غالبا سرية مع (إصدار) أوامر باعتقال إداري يمكن تمديده إلى ما لانهاية، يتنافى والقانون الدولي الذي من واجب إسرائيل احترامه"، مطالباً بـ"وضع حد لهذه الممارسة.

وانتقد "التوقيفات والاعتقالات التعسفية لناشطين في حقوق الإنسان من جانب إسرائيل".