سموحة يكشف حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وتمرد حسام حسن





نفى محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة التقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي للحصول على خدمات ناصر ماهر لاعب فريق الأهلي.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد الهدف" عبر إذاعة الشباب والرياضة، بأن اللاعب عندما عاد إلى الأهلي وجد بأن فرصة مشاركته لن تكون كبيرة مع الفريق وهو ما جعلنا نفكر في ضمه وننتظر موقف الأهلي معه.

وعن حسام حسن مهاجم الفريق، علق "لم نتلقى أي عرض رسمي من بيراميدز لضم اللاعب وتم إحالته للتحقيق بعد ما بدر منه ومتمسكون ببقائه في الموسم القادم".

وحول باقي مستحقات محمود عبد العزيز لاعب الزمالك ، قال "الزمالك سيدفع لنا 4 مليون جنيه غدًا باقي قيمة الصفقة وينتهي الأمر".