كل ما تريد معرفته عن أجانب نادي الفتح السعودي لموسم 2018/2019

يقدم موقع الفجر الرياضي ، يوميًا معلومات شاملة عن محترفي الدوري السعودي الأجانب، في صورة كاملة تشمل كل شيء عن اللاعبين الأجانب الذي ينشطون في الدوري السعودي.

وذلك بالإضافة إلى تسليط الضوء على المدربين الأجانب الذي يشرفون على قيادة العديد من الأندية السعودية الكبرى، على رأسها أندية الهلال واتحاد جدة والنصر والأهلي والشباب والاتفاق والتعاون والوحدة وباقي الأندية الأخري.

ونقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن أجانب نادي الفتح السعودي..

تأسس نادي الفتح في 1958، وسبق وأن فاز ببطولة الدوري السعودي في موسم 2013-2014 كما أن الفتح شارك في العديد من البطولات على المستوى القاري والخليجي.

لاعبو الفريق:

تزوزي توكو

يلعب الكونغولي تزوزي توكو كوسط مدافع لنادي الفتح، وانتقل صاحب ال 28 عاما إلى الفتح قادمًا من نادي سانت جالين السويسري.

بدأ توكو مسيرته في نادي جراسهوبر السويسري ثم انتقل لنادي ألبرايتون هوف ألبيون الإنجليزي كما لعب لنادي سكي شهر سبور التركي، وكان نادي سانت جالين أخر محطاته قبل الانتقال للفتح.

يتميز توكو في مهارته بالاحتفاظ بالكرة كما أنه جيد في التدخلات واستخلاص الكرة من الخصم.

سايث ساكالا

يلعب الزامبي ساكالا صاحب ال 22 عام لنادي الفتح في خط الوسط. بدأ اللاعب الشاب مسيرته مع نادي زاناكو الزامبي ثم انتقل منه للفتح في 2017 بعقد مدته 3 مواسم.

شارك ساكالا في دوري أبطال إفريقيا مع زاناكو كما شارك مع المنتخب في كأس العالم تحت ال 20 سنة وكأس إفريقيا تحت ال 20 سنة.

جواو بيدرو

انتقل البرازيلي جواو بيدرو لنادي الفتح في 2017 قادمًا من نادي ألكوبينداس الإسباني، ويلعب البرازيلي في مركز الهجوم.

سبق وأن لعب بيدرو للعديد من الأندية البرتغالية والإسبانية، وتتمركز قوة البرازيلي في لمسته الأخيرة أمام المرمى كما أنه يلعب بكلتا القدمين وهو ما يضيف له ميزة في دوره الهجومي بالإضافة لبنيته الجسمانية القوية.