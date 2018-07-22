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سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته (فيديو)

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 08:18 ص
سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته (فيديو)
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نشرت الراقصة الاستعراضية سما المصري، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لها وهي ترضع قردًا.

وعلقت على الفيديو كاتبة: "برضع القرد دي آخرتها فعلًا.. كل الفانز نفسهم يبقوا قرود دلوقتي".

وكانت سما المصري، قد نشرت مجموعة من الصور الجريئة بالمايوه، وأعلنت أنها تستعد لتقديم فيلم جديد يحمل اسم "لعنة المايوه".



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